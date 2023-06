L’obiettivo del Governo "Rimborso danni al 100%"

L’obiettivo del Governo è quello di risarcire al 100% chi ha subìto danni a causa dell’alluvione, sia che si tratti di una famiglia o di un’impresa. Lo ha detto ieri il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante l’incontro al quale hanno partecipato il presidente della Regione Bonaccini e i presidenti delle Province di Ravenna, de Pascale e di Forlì-Cesena, Lattuca. La richiesta di coprire l’intero ammontare dei danni subìti era contenuta anche in un documento sottoscritto da tutti i sindaci dei Comuni ravennati e con

segnato in apertura di riunione. "Più si sarà capaci di distinguere quello che è il frutto dell’evento alluvionale dai problemi che erano preesistenti, più si avranno risorse per avvicinarsi a indennizzi che siano il più possibile alti con l’obiettivo del 100%", ha detto Meloni. "Siccome le risorse, lo sappiamo tutti, non sono infinite, anzi, tutti siamo chiamati a un lavoro di grande accuratezza e responsabilità" ha concluso. Alla riunione ha preso parte il vice ministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami. "Il Governo sta dimostrando concretezza e sostegno concreto ai territori colpiti dall’alluvione - commenta - prova ne è la presenza al tavolo del presidente Meloni in persona che ha ben chiari quali siano i problemi dell’area. Stiamo lavorando per la loro soluzione, attendiamo pertanto dai territori stime precise dei danni e delle opere necessarie così da individuare anche nuove risorse". Dove diverge la posizione del Governo da quella della rappresentanza emiliano romagnola, è la nomina del commissario straordinario. Il premier ha giudicato il tavolo operativo avviato ieri come "permanente" e ne ha affidato il coordinamento al ministro per la Protezione civile, Musumeci. De Pascale e Lattuca auspicavano invece, l’immediata nomina del commissario con poteri straordinari, individuando in Bonaccini la figura ad hoc. I sindaci spingono sulla nomina del commissario.

"Ora occorre entrare nel concreto delle azioni da mettere in campo – ha dichiarato de Pascale - dobbiamo assicurare il pieno risarcimento a tutti i cittadini e alle imprese colpite e ricostruire il territorio con interventi di somma urgenza e investimenti per assicurare maggior sicurezza idraulica. Per questo serve subito il commissario per la ricostruzione con poteri e risorse straordinari che permettano di realizzare tempestivamente gli investimenti, o rischiamo di non dare risposte ai cittadini e alle imprese". Il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, è sulle stesse posizioni: "Il tavolo di lavoro non è quello che ci aspettiamo. Noi sindaci chiediamo un commissario con poteri speciali e che stia sul territorio, non a Roma". lo. tazz.