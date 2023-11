Locale fantasma in centro. Il giallo del pub Zero4: "Ha chiuso a fine luglio, ma il dehors è ancora lì"

Botti, tavolini e panchine da mesi in balia delle intemperie. L’interno del locale oscurato da fogli di giornale che tappezzano le vetrine. Il dehors esterno, delimitato in parte da una ringhiera metallica, in parte da pallet di legno che stanno marcendo e dai quali spuntano i chiodi, è ancora presente e occupa una buona porzione di suolo pubblico, incluso uno stallo per la sosta a pagamento. Eppure da circa tre mesi il pub Zero4 di via Oriani 40 è un bar fantasma. I gestori hanno lasciato tutto lì, ma il locale dalla fine di luglio non ha più riaperto. E gli abitanti della zona cominciano a storcere il naso di fronte a questa situazione di degrado che avanza. Non siamo in una periferia dimenticata, o in una zona artigianale. Ma nel cuore della città antica, a due passi dal Mar e da Sant’Apollinare Nuovo. Via Oriani è una parallela di via di Roma, perpendicolare alle prestigiose via Tombesi dall’Ova e via Cerchio. Zona di turisti e universitari, tanti B&B, studi di avvocati attorno, immobili che arrivano a costare 4500 euro al metro quadro. "Da alcuni mesi quel pub faceva aperture periodiche, da fine luglio non ha più riaperto - racconta un residente –. Sono rimasti tutti gli arredi, persino le luci sullo scheletro che reggeva il tendone". Il locale, dalla sua pagina facebook non più aggiornata da marzo, risulta aperto dal dicembre 2018. Durante la pandemia ottenne dal Comune il permesso per uno spazio esterno. Dalla buchetta delle lettere si scorgono bollette Hera mai aperte, il numero di telefono è staccato. Chiesta dalla Polizia locale, è in corso una verifica presso lo Sportello attività produttive del Comune per accertare l’eventuale decadenza del titolo. Intanto dello Zero4, che su Tripadvisor vantava anche recensioni discrete, oltre al ricordo di qualche giovane che beveva una birra, resta il fardello di un trasloco in carico non si sa bene a chi.

l. p.