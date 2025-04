Locali della movida, la musica si spegne all’una

È in vigore da oggi la nuova ordinanza sindacale che disciplina ’l’utilizzo degli impianti elettroacustici e lo svolgimento di trattenimenti musicali e manifestazioni temporanee’. "La nuova ordinanza, i cui contenuti abbiamo illustrato nei giorni scorsi alle Associazioni di categoria, intende confermare il modello turistico che vogliamo: la nostra città deve continuare a essere la meta ideale per famiglie e per coloro che cercano il relax e il benessere, non trascurando la possibilità di offrire occasioni di divertimento sano e responsabile", spiega la giunta.

Tra le principali novità previste dall’ordinanza, c’è la riduzione dell’impatto acustico generato dagli intrattenimenti musicali con la riduzione del limite massimo di ricezione dei clienti da 108 a 102 decibel. Questa nuova regola, che vuole limitare il disturbo derivante dall’inquinamento acustico prodotto dagli impianti sonori musicali, vale per tutto il territorio comunale, spiaggia compresa. È inoltre stato disciplinato l’orario della musica notturna nelle zone della città con una particolare attenzione per quelle che hanno una specifica vocazione per attività di intrattenimento e nelle quali l’offerta musicale rappresenta elemento di attrazione: centro di Milano Marittima e il cosiddetto Canalino di Cervia, cioè la via Nazario Sauro dal ponte mobile al ponte San Giorgio. In queste aree l’orario di spegnimento della musica, che potrà essere tutte le sere per i locali dotati di fonometro, passa dalle 2 all’1 con una progressiva diminuzione del volume dalla mezzanotte, per conciliare la vivacità serale con il diritto al riposo. Queste due aree della città nell’ordinanza sono definite Zona A. Tutto il resto del territorio comunale ricade in Zona B, dove lo stop della musica è previsto a mezzanotte limitato a due serate settimanali.

Altra novità sostanziale riguarda il carattere di premialità prevista per le attività che si dotano di fonometri, strumenti di misurazione sonora connessi in rete che garantiscono una diffusione del suono più controllata e di qualità. Gli esercizi che non si doteranno di fonometro saranno infatti oggetto delle seguenti limitazioni: in Zona A, potranno svolgere intrattenimenti musicali solo 2 giorni a settimana non oltre le 24 per un massimo di 4 ore. In Zona B potranno svolgere intrattenimenti unicamente 1 giorno a settimana per un massimo di 4 ore non oltre le 23.30. Per quanto riguarda gli aperitivi in spiaggia: definiti il numero di eventi settimanali e fasce orarie precise per la musica durante gli aperitivi ’vista mare’, dalle 17.30 alle 20.30 con abbassamento graduale del volume fino allo spegnimento dalle ore 20. Eccezione il sabato sera, con possibilità di prolungamento fino alle 21. Gli stabilimenti dotati di fonometro potranno fare 2 intrattenimenti a settimana anche consecutivi, quelli senza fonometro 1 solo. L’obiettivo è quello di tutelare la spiaggia come luogo di relax, con un ulteriore limitazione delle attività, che prevedono il dj set con vocalist che dovrà sospendere l’intervento di voce contestuale alla musica dalle 19.30 (alle 20 il sabato), per favorire la passeggiata nei centri commerciali naturali della città. Per la musica in spiaggia di sera è consentita dalle 20.30 alle 24 (con graduale abbassamento dei livelli sonori a partire dalle 23.30): 2 volte a settimana per gli stabilimenti dotati di fonometro, 1 a settimana per quelli senza fonometro. Restano comunque in vigore le deroghe a questi orari per le tradizionali serate della Notte Rosa, del 10 e del 15 agosto, quando è consentita la musica fino alle 3 di notte, in modo da poter organizzare le caratteristiche feste in spiaggia.

Ilaria Bedeschi