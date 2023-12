L’occhio dei nuovi velox. Via Bellucci e via Reale. Sanzioni per oltre due milioni

In poco più di un mese e mezzo il nuovo velox ha staccato quasi 9.000 sanzioni per circa 680mila euro di presunte entrate. Ma si va già calando, come è normale: gli automobilisti abituati a percorrere via Bellucci hanno imparato a conoscere lo strumento fisso attivato lo scorso 25 ottobre e a rallentare in quel tratto di strada. Difatti poco meno di un terzo delle sanzioni sono state effettuate tra il 25 e il 31 ottobre, ovvero nella prima settimana di attivazione: 2.686 verbali per la precisione, per 225.531 euro. In realtà le entrate sono solo presunte, e ciò significa che la cifra considerata è quella piena della sanzione che non sempre diventa poi quella reale. C’è infatti chi usufruisce dello sconto pagando nei primi 5 giorni e chi attende, finendo per pagare rincari e/o more.

Dall’1 al 30 novembre il velox ha scattato 5.058 foto per un’entrata presunta di 375.246 euro, e infine dal 1 al 15 dicembre i verbali sono stati 1.109 euro per 80.790 euro. In totale le entrate presunte dal 25 ottobre al 15 dicembre sono state di 681.567 euro per 8853 sanzioni.

Circa un mese prima del velox di via Bellucci, il 13 settembre, è stato attivato un altro strumento fisso lungo la Reale a Mezzano. Da allora al 15 dicembre, in tre mesi, le sanzioni sono state in totale 18.681 per un totale di 1 milione e 481.294 euro di entrate presunte. Anche in questo caso il primo periodo è stato quello con più sanzioni: sono state 5.415 dal 13 al 30 settembre (entrata presunta: 465.895 euro), 6.739 a ottobre (entrata presunta: 517.554 euro), 4.496 a novembre (entrata presunta: 344.094 euro) e 2.031 dal 1 al 15 dicembre (entrata presunta: 153.751 euro). Ciò significa che le 27.534 multe dei due nuovi velox (che oltre a essere sconosciuti a molti automobilisti all’indomani della loro attivazione, sono anche entrambi in tratti dove vigono i 50 km/h) sono il 39,7% delle 69.277 totali effettuate dagli 8 strumenti di proprietà del Comune di Ravenna e il 38,8% delle entrate presunte totali (ovvero 2.162.861 euro su 5.580.273).

"Con tutti i velox c’è un picco iniziale, è l’effetto della novità – dice il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani – e poi gradatamente si va diminuendo. E proprio questo è lo scopo: gli utenti imparano a rallentare in un punto pericoloso, il risultato si ottiene. Lo ribadisco: lo spirito con cui si installano i velox non è ’la cassa’, ma le conseguenze. E inoltre una volta per tutte dovremmo interrogarci su cosa vogliamo: siamo una delle province con più alto tasso d’incidentalità in Italia. Su questo dobbiamo concentrarci. Il rispetto delle regole del Codice della strada rientra nella legalità e la sicurezza si ottiene diffondendo la cultura dell’uso corretto dei mezzi e dell’attenzione, del rispetto delle regole su velocità e distrazione".

Sara Servadei