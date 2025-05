‘L’Occhio del Lupo’, quanto è difficile fidarsi

Noi alunni della 1^C della scuola media “Mattei” abbiamo letto un romanzo molto particolare, “L’Occhio del Lupo” di Daniel Pennac, che narra la storia di un ragazzo e di un lupo proveniente dall’Alaska.

Il lupo, chiuso nella sua disperazione, guarda il mondo con un occhio solo. Il ragazzo riesce a superare la sua diffidenza e a conquistarlo con un gesto di solidarietà, chiudendo a sua volta un occhio. Il ragazzo così si ritroverà in Alaska a ripercorrere la vita del lupo e della sua famiglia fino al giorno della sua cattura.

Il lupo, invece, vivrà il viaggio del ragazzo attraverso i colori e i profumi dell’Africa Gialla, Grigia e Verde, fino all’arrivo nel cosiddetto mondo civilizzato in cui si sente prigioniero.

L’autore ci ha insegnato quanto sia difficile fidarsi di qualcuno e raccontarsi, ma anche quanta felicità possa scaturire dalla condivisione delle proprie storie. L’incontro tra i due esseri che hanno vissuto solitudine, dolore e nostalgia ci fa riflettere sull’importanza dell’amicizia. Si può scoprire che un amico non è sempre la persona che ci aspettavamo, a volte ci può deludere e per superare tutto ciò è indispensabile comunicare e trasmettere le proprie emozioni, ma soprattutto bisogna essere disposti ad accettare l’altro.

Il racconto ci fa riflettere anche sull’ingiustizia che il lupo o qualsiasi altro animale subisce se viene privato del suo habitat naturale ed è costretto a vivere lontano dal suo luogo di origine. La cattività modifica l’essenza degli animali che sono privati di una vita in libertà con la loro specie.

Costringere un animale a vivere fuori dal suo ambiente naturale, spesso a seguito di una cattura, è qualcosa di crudele. Noi non possiamo negare che gli animali provino sentimenti ed emozioni come la solitudine, soprattutto quando negli zoo o nei circhi devono intrattenere un pubblico per fare spettacolo.

Consiglio a tutti di leggere questo libro per i valori che ci comunica.Sara Civenni, classe 1^CScuola media “Mattei”di Marina di RavennaProf.ssa Alessandra Grilli