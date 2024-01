L’occhio instancabile sulla Reale: "Già sei multe e ne aspetto altre"

Un verbale. Poi due, tre. E al momento sono sei. Al momento, già: perché Maria Lia pensa che non siano ancora finiti e che ne arriveranno altri a ingrossare la pila delle multe che ha preso da quando è stato installato il velox fisso sulla Reale, a Mezzano. Un occhio elettronico instancabile e mai distratto davanti al quale lei con la sua auto passa spesso per andare ad Alfonsine.

Il suo caso sicuramente non è isolato, se consideriamo che dall’attivazione (avvenuta il 13 settembre) al 15 dicembre scorso il velox fisso di Mezzano ha immortalato 18.681 automobilisti col piede pesante per un totale di 1 milione e 481.294 euro di entrate presunte dalle sanzioni. E da allora in base ai dati si può presupporre che abbia rilevato almeno altre 2.000 sanzioni, superando le 20mila. È un copione comune dopo l’installazione di un nuovo velox fisso: i primi mesi sono i più intensi, quando ancora molti automobilisti non si sono accorti della novità nonostante la segnaletica. E chi è solito frequentare quotidianamente o quasi la strada in questione - e sulla Reale i pendolari sono tanti - si ritrova a volte con mucchi di raccomandate e un conto salato. A ciò si aggiunge il fatto che il velox fisso in questione si trova in un punto in cui il limite è di 50 km/h e che è in grado di rilevare le infrazioni in entrambi i sensi di marcia.

"La prima sanzione era relativa al 31 ottobre, poi un’altra per il 10 novembre, il 3 dicembre, il 13, il 15 – dice Maria Lia – e sono arrivate tutte di recente, tra dicembre e gennaio. Alcune mi sono costate una quarantina di euro, altre oltre 130 e tre punti della patente. Mi aspetto che ne arriveranno anche altre, il postino mi ha detto di averne consegnate tantissime. Sostiene che ci sia chi ne ha ricevute addirittura una trentina".

La rabbia è tanta e Maria Lia, che ha pagato parte delle sanzioni ma non tutte – le ultime le sono state consegnate ieri – sta pensando di dare vita a una class action: "Dovremmo unirci, noi che siamo stati multati, e andare in Comune. Queste sanzioni hanno rovinato tante persone e lo trovo assurdo. Prima c’è stato il covid, poi sono aumentati i prezzi di qualsiasi cosa, c’è gente che non ha niente da mangiare e il Comune ora ci strangola con queste sanzioni. Ci hanno preso per un bancomat? Non è possibile ricevere tante sanzioni per aver superato il limite di 6 o 7 chilometri, va colpito chi veramente infrange le regole, come chi si droga o supera il limite di molti chilometri. Io non ho mai fatto incidenti in vita mia".

La rabbia personale è comprensibile, ma la necessità di ridurre la velocità sulle nostre strade non è in discussione: è tra gli aspetti che causano o aggravano maggiormente i bilanci degli incidenti.

