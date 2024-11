L’Ocean Viking in arrivo con 50 migranti

La nave ong Ocean Viking (non più la Sea Watch, come annunciato in un primo momento) sbarcherà nuovamente a Ravenna come porto sicuro con 50 persone recuperate. Secondo quanto comunicato da bordo nave, l’arrivo è previsto per domenica alle 20. Si tratta del quinto sbarco a Ravenna della Ocean Viking Sos Mediterranee che è stata anche la prima nave a sbarcare nello scalo romagnolo il 31 dicembre 2022. Ora è a circa 800 miglia nautiche.

Il prefetto Castrese De Rosa ha subito informato le autorità cittadine e la macchina dell’accoglienza: alle 16 è iniziata una prima riunione di coordinamento con tutti gli enti interessati per stabilire tempi e modalità per lo sbarco. Si tratta del 16esimo arrivo di una nave ong nel porto di Ravenna per un totale di 1.563 migranti.