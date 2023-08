"Loculi danneggiati e un’area inagibile"

Le condizioni del cimitero cittadino sono oggetto di attenzione della consulta di Lugo Centro da anni. Con l’alluvione del maggio scorso, la situazione si è aggravata ed è tutt’ora evidente. Molti dei loculi che appartengono a uno dei primi ampliamenti sono ancora danneggiati. Il liquido fuoriuscito, probabilmente in parte di natura organica, rende di fatto inagibile l’area che risulta, a distanza ormai di mesi, ancora transennata e protetta da una rete messa appositamente per assicurare la schermatura dei locali. Intanto, la consigliera della consulta di Lugo Centro, Anna Baraldi, aspetta ancora la data in cui le cinque consulte di Lugo si potranno riunire congiuntamente per discutere delle condizioni del cimitero presenti e anche consolidate. "Esiste un oggettivo problema di decoro mai risolto – sottolinea Baraldi –. L’assessora ai lavori pubblici e patrimonio, Veronica Valmori, ha proposto tempo fa questo incontro dal momento che il cimitero è da considerarsi, a suo parere, di tutta la città e quindi occorre portarlo, come tema, all’attenzione di tutte le consulte. L’alluvione è avvenuta a maggio, quindi tre mesi fa e ancora di quella famosa riunione non si sa nulla. Mi chiedo perché, sempre che non sia una strategia per prendere tempo". Due anni fa, a seguito delle sollecitazioni della stessa Baraldi, venne organizzato un sopralluogo da parte della Giunta che, nel corso di una mattinata, passò in rassegna le varie problematiche evidenziate. Dal quel momento ad oggi, non molto pare essere cambiato. "Tutt’ora – spiega – le parti più colpite dall’alluvione sono ancora chiuse e gli interventi stentano a partire. Il cimitero di San Bernardino è stato restituito alla cittadinanza poco tempo fa. A Lugo, cosa si aspetta?".

Il problema si somma alle difficoltà riscontrate nell’organizzare le riunioni di consulta. "Dal maggio scorso sono praticamente sospese – spiega Baraldi –. La consulta di Lugo Centro avrebbe dovuto riunirsi il 30 maggio. Poi, per ovvi motivi, è stata rinviata. Recentemente ho chiesto, seguendo le modalità contenute nello statuto comunale, la convocazione delle Consulte di Lugo Centro, Est e Ovest ma la risposta ricevuta è stata identica: tutti i tecnici sono impegnati per altra emergenza". Intanto, oltre al cimitero, si rende sempre più evidente lo stato di degrado dei bagni pubblici del Pavaglione dove diverse persone sono rimaste bloccate negli ultimi giorni a causa della serratura difettosa. "Le segnalazioni inviate all’ufficio tecnico sono state molteplici – conclude Baraldi –. La risposta però si fa attendere. Non è possibile che diventi un compito degli esercenti delle attività vicine quello di accorrere ogni volta in aiuto di chi resta bloccato dentro ai bagni per poterlo liberare".

Monia Savioli