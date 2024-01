L’Odissea degli studenti tra bus che non passano e orari diversi

Un tram che si chiama desiderio: la mattinata di ieri è trascorsa per molti giovanissimi brisighellesi in attesa del bus che avrebbe dovuto portarli a scuola. I più tenaci hanno atteso in piedi a Brisighella fino alle 8 del mattino e anche oltre, altri hanno preferito chiamare le famiglie o farsi dare un passaggio dai genitori altrui. Non tutti sono riusciti a salire sui primi bus in partenza in mattinata, come evidenziato dai sindaci. "Io sono fra i genitori che hanno ricevuto una chiamata dai figli, che chiedevano loro di portarli a scuola – confida la madre di un ragazzo che studia all’Istituto tecnico Oriani di Faenza. Alcuni ragazzi sono inevitabilmente arrivati tardi a scuola: alle 8 sono passata di nuovo da Brisighella e c’erano ancora ragazzi che aspettavano il loro bus". Le famiglie degli studenti raccontano di essere state avvertite in extremis di una corsa di autobus che sarebbe dovuta partire alle 7.15. "Ma non l’abbiamo vista", prosegue il racconto della madre di uno studente. Forse perché il mezzo è partito in un punto diverso da dove gli studenti lo aspettavano, oppure perché il suo orario di partenza non coincideva con quello del treno: "fatto sta che alcuni studenti sono riusciti a prendere un bus prima, altri sono rimasti a piedi. I genitori hanno dato un passaggio agli studenti rimasti bloccati, ma non a tutti, ovviamente". Quanto può continuare questa situazione? "Ad oggi molti ragazzi si svegliano la mattina senza sapere quale bus prenderanno. Non mi sembra questo il modo di andare a scuola".

I genitori degli studenti, tuttavia, non ci stanno ad essere etichettati come individui facili alla lamentela. "Sappiamo tutti quanto sia stata grave la situazione delle frane nei mesi in cui la ferrovia faentina venne chiusa: non pretendiamo che tutto torni com’era prima con uno schiocco di dita, ma chiediamo almeno che i bus messi in campo al posto dei treni riducano i disagi, anziché amplificarli".

Se per gli studenti brisighellesi l’approdo dei bus al posto dei treni rappresenterebbe un disagio tutto sommato affrontabile in presenza di un adeguato numero di veicoli, diversa è la situazione a Marradi e a Crespino: per chi vive oltre il confine regionale i tempi si sono infatti allungati potenzialmente anche di un’ora netta.

Per i ragazzi significa svegliarsi all’alba, tornare a casa tardi nel pomeriggio, e avere difficoltà nel conciliare la scuola con lo sport o lo studio. Tutti gli ingredienti alla base dell’abbandono scolastico, insomma.

"E’ fondamentale per il futuro di questa vallata – proseguono i genitori – che alla ripartenza delle scuole, il prossimo settembre, le frane siano state messe in sicurezza, in modo che i treni possano viaggiare regolarmente".

Filippo Donati