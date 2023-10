L’odissea del manager. Licenziato tre volte. Ma riassunto altrettante

Licenziato per tre volte nel giro di pochi mesi, e tutte le volte con licenziamento annullato dal giudice del Lavoro. Ora la corte d’appello di Bologna ha confermato l’ultima sentenza, respingendo il ricorso dell’azienda - la Cfs Europe spa - e facendo così salire a cinque la cause finora vinte dal medesimo lavoratore, un 56enne ex manager informatico tutelato dall’avvocato Federica Moschini.

Nell’avvallare quanto già uscito dalla penna del giudice Dario Bernardi il 31 gennaio scorso, la corte bolognese, presieduta da Carlo Coco, ha precisato che nel nostro caso "tre sono le ragioni che hanno correttamente indotto il tribunale ad affermare l’ingiuriosità del licenziamento". E cioè "la reiterazione del recesso per asserite ragioni disciplinari". E poi "la manifesta infondatezza di tali ragioni note" all’azienda "sin dal principio". E ancora "la prevedibile notorietà che il recesso avrebbe avuto nell’ambiente" sia perché "circoscritto" che per "le modalità con cui era stato esercitato". E cioè con "la revoca del permesso di acceso". La spa è stata infine condannata a pagare 5.400 euro di spese del grado.

Nel dettaglio secondo la sentenza uscita dal tribunale ravennate, si era trattato di un licenziamento "indubbiamente e oggettivamente ingiurioso". E la notizia "dello stesso e dei fatti falsamente addebitati" al lavoratore, era finita con il circolare nel petrolchimico e "anche in città". Ragioni che avevano alimentato la condanna della Cfs Europe spa, colosso del polo chimico di Ravenna, a pagare 50mila euro come "risarcimento del danno non patrimoniale". Secondo quanto sintetizzato, il lavoratore era stato licenziato due volte per giusta causa e una per motivo economico nel giro di pochi mesi: il giudice aveva previsto il reintegro ma il 56enne aveva scelto di non rientrare.

Il lavoratore in questione, era responsabile del sistema di controllo e del reparto manutenzione. Ed era stato assunto come impiegato a tempo indeterminato nel dicembre del 2001 fino a raggiungere la qualifica di quadro di livello 1. Nel 2018 - secondo quanto finora riportato nelle sentenze – a fronte di un lamentato deterioramento del contesto economico, la Cfs aveva deciso di sopprimere la posizione ‘responsabile dei servi tecnici’ e di delegare le mansioni al direttore di stabilimento.

Fallito il tentativo di conciliazione, il 21 novembre 2018 era scattato il primo licenziamento. Il tribunale aveva poi rilevato come proprio mentre il 56enne veniva licenziato, "il datore di lavoro stava assumendo altri dipendenti”. In definitiva mancava il "giustificato motivo oggettivo" per licenziarlo. Si erano in seguito materializzati altri due licenziamenti: il 22 ottobre di quello stesso anno e il 12 febbraio successivo. Il 56enne si era intanto già rivolto alla Cgil. In sintesi la spa gli riconduceva tre addebiti di una certa gravità sui quali però da subito il tribunale ravennate era stato netto: perché "il licenziamenti disciplinari" applicati dall’azienda "sono manifestamente basati su fatti insussistenti, a tratti addirittura tanto generici da generare a monte una non idoneità allo scioglimento del rapporto di lavoro". All’indice da ultimo c’era finito quanto accaduto dopo il licenziamento economico del 56enne con "la sostituzione di un dipendente sgradito con altri anche neo-assunti".

Andrea Colombari