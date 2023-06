Lodovini a ‘Futura memoria’ Omaggio ad Anna Politkvoskaja

Stasera, alle 21.30, all’Arena dello Stadio dei Pini di Cervia-Milano Marittima (biglietti a 22 euro, posto unico), il nuovo appuntamento del Trebbo in musica di Ravenna Festival è una dedica alla giornalista russa Anna Politkovskaja, misteriosamente assassinata nell’ottobre del 2006 a Mosca. I suoi reportage sono stati e sono ancora oggi uno strumento fondamentale per comprendere la Russia contemporanea e il conflitto in Ucraina. Con ‘A futura memoria’, l’attrice Valentina Lodovini ripropone i testi di Politkovskaja alla ricerca di verità, libertà e giustizia, nell’adattamento teatrale di Lucia La Gatta e accompagnata dalle musiche di Dmitrij Šostakovič, Aram Khachaturian e Boris Ljatošyns’kyj – tre compositori del Novecento russo che subirono la censura dello stalinismo – eseguite dal FontanaMix String Quartet (Valentino Corvino, anche regista dello spettacolo, e Giacomo Scarponi ai violini, Corrado Carnevali alla viola e Sebastiano Severi al violoncello).

Anna fu lasciata dal marito, i vicini di casa, spaventati dalla sorveglianza dell’FSB, il servizio segreto russo, la evitavano. Fu tenuta prigioniera in una cella sotterranea, fu rapita, avvelenata, minacciata, costretta a fuggire. Sempre, però, tornava sul campo: si rendeva testimone implacabile della Storia e denudava l’anima russa, esponendone le ferite, le ossessioni, le miserie, le risorse. Perché? Per il futuro, diceva. A futura memoria, dunque, è parte di quel testamento. Dell’omicidio di Anna Politkovskaja non sono stati individuati responsabili diretti, ma che il mandante sia riconducibile a Vladimir Putin – tanto più che il fatto è stato commesso nel giorno del suo compleanno – è ormai riportato anche nelle enciclopedie. E il fatto che, nonostante il prestigio internazionale di cui godeva la giornalista, nessun rappresentante del governo russo abbia partecipato ai suoi funerali è indicativo del clima politico che perdura ancora oggi, a distanza di oltre quindici anni. "L’aspetto più forte dei testi di Anna Politkovskaja è il fatto che lei raccontasse la vita – spiega Valentina Lodovini – Riportava quella vita su carta, per ciò che era. Storie terribili che finiscono per assumere le sembianze di un fiume in piena. La sua caratteristica più distintiva credo fosse proprio l’interesse per i civili".