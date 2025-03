"L’offerta supera la domanda"

"Io vivo in zona Darsena dove nel giro di 500 metri ci sono Conad, Famila e In’s. Si parlava anche della costruzione di un nuovo supermercato in zona, che non so se avverrà. Io credo siano troppi. Sempre in zona, hanno aperto anche l’Esselunga. Non credo che ci sia tutta questa necessità d’acquisto – racconta Cosimo Maruccia – anche perché il bacino di utenti è sempre lo stesso. In zona Antica Milizia fino a pochi anni fa non abitava sostanzialmente nessuno. Ora stanno costruendo varie infrastrutture, tra cui l’Ospedale di Comunità e si punterà a renderlo un nuovo quartiere, ma la zona era già servita da supermercati. Non c’era bisogno di aprirne un altro".