Logistica semplificata, i ritardi dipendono dalla Regione

I notevoli e peraltro ingiustificati ritardi nell’approvazione da parte della Regione, dell’iter relativo alla richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’istituzione della Zona logistica semplificata, hanno causato un ingente danno economico alle imprese operanti nell’area individuata, le quali a causa di tale ritardo, non hanno potuto beneficiare delle agevolazioni previste. Quali sono stati i motivi che hanno determinato la protrazione dell’approvazione da parte della Regione? Quali chiarimenti eo rilievi sono stati eventualmente richiesti dal Governo nazionale alla Regione in merito alla richiesta di istituzione della ZLS? Sono questi alcuni degli interrogativi che ho posto nel question time che discuterò in consiglio comunale martedi e ai quali dovrà rispondere il sindaco. In questi giorni si é registrato un anomalo susseguirsi di comunicati pieni di litanie nei quali diversi esponenti del PD e persino il presidente della Camera di Commercio, Guberti, hanno accusato il Governo Meloni di ritardare l’istituzione della Zona logistica semplificata.

Si tratta di prese di posizione pretestuose che hanno il chiaro intento di nascondere invece i notevoli ritardi e le evidenti responsabilità della Regione, a cominciare dall’assessore Corsini e dal presidente Bonaccini, nell’inviare a Roma la richiesta e la relativa documentazione. Le imprese che fanno parte della Zls, quelle già presenti così come le nuove, beneficeranno di una serie di facilitazioni - nazionali e regionali con ricadute positive per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e per l’occupazione. La Regione Veneto, al contrario di quella emiliano romagnola, ha dimostrato grande tempestività ed efficienza amministrativa, approvando con propria deliberazione n. 1072 del 3 agosto 2021, la definizione finalizzata all’istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia-Rodigino. La Regione Emilia-Romagna ha atteso il 6 ottobre 2021 per approvare con deliberazione di Giunta regionale, (progr. n. 1547), la ’Proposta all’Assemblea legislativa di approvazione della proposta di istituzione della Zona Logistica Semplificata dell’Emilia-Romagna corredata dal Piano di Sviluppo Strategico’. L’assemblea legislativa solamente il 2 febbraio 2022 ha dato il via libera all’istituzione della Zona Logistica.

Veronica Verlicchi

Capogruppo La Pigna