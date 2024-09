Logo per pasta fresca artigianale

Il sindacato ristoratori Confcommercio Ravenna, al fine di garantire l’artigianalità nella produzione della pasta fresca all’interno dei ristoranti associati e la conseguente valorizzazione/promozione nei confronti dei clienti/consumatori, ha deciso di lanciare il logo ‘Pasta fresca artigianale’. E’ stato redatto un regolamento la cui adesione è su base volontaria per tutti i ristoranti che producono la pasta fresca. Al ristoratore aderente verrà consegnata una vetrofania ed il logo in formato jpeg che ogni ristorante potrà utilizzare da inserire nel proprio menù, accanto ai piatti realizzati con pasta fresca artigianale. Al progetto farà seguito una campagna promozionale per informare i clienti/consumatori.

Il regolamento prevede che la pasta fresca può essere fatta artigianalmente o all’interno del ristorante o avvalendosi di un laboratorio esterno, purché venga realizzata esclusivamente in modo artigianale (es: senza l’utilizzo della raviolatrice). Il ristoratore aderente, si impegna ad esporre il materiale che certifica l’artigianalità del prodotto ’Pasta Fresca artigianale’ ed a promuovere le tradizioni del territorio romagnolo.

"Da molto tempo, come sindacato ristoratori Confcommercio, stavamo pensando di lanciare un logo che identificasse meglio i ristoranti che, al proprio interno o avvalendosi di un laboratorio esterno, producessero pasta fresca artigianale – afferma Mauro Mambelli, presidente Confcommercio Ravenna e della Fipe provincia di Ravenna –. Sono molti i ristoranti ravennati che offrono la pasta fresca artigianale, ma fino ad ora questa tipologia non è stata promozionata in maniera adeguata. Il logo potrà essere esposto nelle vetrine dei ristoranti e potrà essere inserito nei menù accanto ai piatti prodotti con pasta fresca artigianale".