Logopedia, esperti a convegno

Nella sala Arengo di palazzo del Podestà a Faenza si tiene oggi il convegno Faenza Logopedia, organizzato dal corso di laurea in Logopedia dell’Università di Bologna sede di Faenza, che vede la partecipazione di numerosi relatori, tra i maggiori specialisti provenienti da centri di eccellenza italiani ospedalieri e universitari. Al centro dei lavori, non solo le discipline della logopedia, ma anche quelle della otorinolaringoiatria, audiologia, foniatria, medicina fisica e riabilitazione. Per l’occasione verranno trattate diverse problematiche e sarà offerto un ampio panorama di proposte per la valutazione e l’intervento, in particolare sul disturbo della disfagia, ovvero la difficoltà a deglutire.