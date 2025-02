L’Olimpia va sul velluto

Futura Teramo 0 Olimpia Teodora 3 (14-25, 17-25, 19-25)

Teramo: Coccoli 11, Danaila 5, D’Urso, Capone, Sartore 8, Mazzagatti 2, Zarattini 4, Renzi 6, Michelini 3, Sbano (L). All. Collavini.

Olimpia Teodora: Poggi 3, Marchesano 8, Pirro 9, Fabbri, Casini 8, Balducci 4, Franzoso (L); Bendoni 4, Toppetti, Benzoni, Nika, Missiroli 2, Piraccini (L2). NE: Gabrielli. All. Rizzi.

La trasferta dell’Olimpia Teodora a Teramo si è dimostrata più impegnativa dal punto di vista chilometrico che da quello strettamente tecnico. La partita, infatti, è stata a senso unico, con la squadra di casa spuntata e fallosa, mentre le ragazze di Rizzi hanno sfoderato una prova concentrata e precisa che ha permesso di tenere sempre in mano il pallino del gioco, il controllo del punteggio e il rispetto del pronostico della vigilia.

Rizzi ha schierato il sestetto titolare con Poggi-Casini, Balducci-Pirro, Marchesano-Fabbri e Franzoso libero, lasciando spazio, solo nella seconda metà del terzo set, a tutto il resto della rosa. La gara svela subito il suo tema: Ravenna in fuga e le ragazze di Teramo sfiduciate e poco propense a cercare il risultato che avrebbe potuto allontanare un verdetto di retrocessione ormai scritto dopo questa sconfitta, la quattordicesima su sedici partite. Il libero Franzoso, in grande giornata, alimenta i numerosi contrattacchi delle compagne capaci di chiudere su palla alta (Pirro 6, Casini 5 nel set) in combinazione e a muro, quando non sono direttamente le avversarie a sprecare, spesso malamente, un grosso numero di palloni.

I primi due set vengono rapidamente archiviati, con minimi spunti di cronaca, con Bendoni e Benzoni che chiudono in campo al posto di Fabbri e Casini. Solo nel terzo set, perdurando la modesta opposizione delle abruzzesi, coach Rizzi mette mano pesante alla panchina: oltre a riconfermare Bendoni, lancia il doppio cambio per la diagonale con Nika e Benzoni, Toppetti e il secondo libero Piraccini.

Alcuni palloni casuali consentono a Teramo di abbozzare una timidissima rimonta, ma è l’ennesimo errore (nell’occasione al servizio) a chiudere la contesa in poco più di un’ora.

Marco Ortolani