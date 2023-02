Lòm a Mêrz in programma domani a Passogatto fra musica e racconti

Anche a Passogatto, piccola località a vocazione prevalentemente agricola che sorge sulla sponda sinistra del fiume Santerno nel territorio comunale di Lugo, si rinnova l’antica tradizione contadina dei ‘Lòm a Mêrz’ (i lumi di marzo), antico rito contadino attraverso il quale si intendeva celebrare l’arrivo della primavera e invocare un’annata favorevole per i raccolti. Domani, organizzato dall’intraprendente ‘Gruppo per la valorizzazione di Passogatto e del suo territorio’, la sede del locale circolo Arci ospita un pomeriggio per stare assieme e conoscere questa usanza contadina che affonda le sue radici nella storia delle campagne. Il primo appuntamento previsto è alle 16, con lo stage di danze folk condotto da Antonella e Nadir. Alle 18 proiezione de ‘Gli ultimi mezzadri’, cortometraggio attraverso il quale il fotografo professionista voltanese i Mirco Villa racconta la memoria popolare della mezzadria e la sua storia attraverso le immagini di oggi. Quest’anno l’associazione ‘Il lavoro dei contadini’ ha coordinato un programma che comprende anche l’appuntamento di Passogatto. Seguirà il momento più suggestivo dell’evento, vale a dire l’accensione del falò davanti al settecentesco Santuario della Madonna di Loreto. Alle 19 la cena ‘Con i piedi sotto la tavola’ (prenotazioni al 333 2513259) e gran chiusura con la musica e le danze dell’ ‘Orchestrona di Forlimpopoli’.

lu.sca.