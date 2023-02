Lòm a mêrz, manca poco Rivive la vita nei campi

L’antica tradizione contadina dei “Lòm a mêrz” (i lumi di marzo) rivive anche quest’anno con

l’accensione di falò come si faceva una volta nelle aie e nei cortili delle case di campagna per celebrare l’arrivo della primavera e invocare un’annata favorevole per il raccolto nei campi. Oggi quell’usanza popolare si trasforma in un’occasione per mantenere vivo il ricordo della vita nei campi e per valorizzare le eccellenze agricole, culinarie e artigianali locali. Non fa eccezione il Museo della Vita contadina in Romagna di San Pancrazio, in via XVII Novembre 2a, che martedì 28 organizza alle 18.30 il convegno ’Storia della mezzadria in Romagna’, a cura di Giorgio Amadei, già professore della Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna. La Condotta di Slow Food Ravenna organizza sempre martedì all’agriturismo Martelli di Borgo Montone il tradizionale rito del fuoco, seguito da una cena con prodotti di stagione. Sarà Elio Pezzi, poeta e scrittore della Romagna, che racconterà il mondo contadino. Si comincia alle 19.15. Info e prenotazioni: 347-9564551