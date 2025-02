Lom a Merz tra fuoco e tradizione al Greenta Bar

Grazie a diverse collaborazioni, il Greenta bar del Rione Verde propone in centro storico una manifestazione tipica della nostra tradizione contadina come i Lom a merz. L’appuntamento è per domani alle 18 quando si accenderà il tipico fuoco con cui i contadini, bruciando i vecchi rami secchi, propiziavano un’annata favorevole per I futuri raccolti. Nell’occasione il falò sarà accompagnato dai racconti di Marco Santandrea dell’associazione Torre del’Orologio. Dalle 18.30 sarà possible cenare con prodotti del territorio: piadina, piadina e salsiccia, ciambella e vini della tenuta Nasano. A seguire, sono a disposizione giochi di società.

Sabato dalle 8.30 ampio spazio alla tipica colazione del contadino con diversi menù tra i quali uno dolce, uno salato, uno misto dolce e salato e uno standard. Ad accompagnare questo tipico evento, che solitamente si svolgeva di fronte ad un camino, saranno i racconti di esperti delle nostre tradizioni contadine quali Mario Gurioli, Antonietta Morini, Erika Maiardi ‘Uvetta’, Lea Gardi, Vincenzo Tronconi ed Ettore Pezzi.

Il Rione Verde ringrazia il Lavoro dei Contadini, Slow Food Comunità, Slow Food Romagna Valle del Lamone. Prenotazione obbligatoria al Greenta Bar tel. 0546.681209.