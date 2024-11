L’omaggio a Bowie dell’ex Bluvertigo Andy. Alle 21.30 al Socjale

Un omaggio al genio di David Bowie da parte di Andrea “Andy” Fumagalli, coofondatore dei Bluvertigo. Polistrumentista e pittore, Andy sarà accompagnato dai Bowieness Alberto Linari (tastiere), Alessandro De Crescenzo (chitarra), Andrea Squizzato (batteria), Paola Zadara (basso, cori, armonizzazioni), Nicole Pellicani (synth). Andy reinterpreta alcune delle vette della carriera del Maestro: da “Station to Station” a “Space Oddity”, da “Stay” ad “Ashes to Ashes”. Dalle 21.30 al Socjale di Piangipane, in via Piangipane.