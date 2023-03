L’omaggio a Calvino di Claudia Marinoni

Il grande scrittore Italo Calvino nasceva il 15 ottobre del 1923 a Santiago de Las Vegas a Cuba, a pochi chilometri dalla capitale L’Avana. Questo anno 2023 sarà caratterizzato in tutta Italia e all’estero da numerose manifestazioni per ricordare la figura di Calvino. Anche la Bottega Bertaccini in corso Garibaldi 4 a Faenza partecipa alle attività celebrative proponendo la mostra di un’artista ravennate, Claudia Marinoni, che ha realizzato una serie di quadri che prendono spunto dal libro ’Lezioni americane-Sei proposte per il prossimo millennio’.

’Vedere le Lezioni americane’ sarà inaugurata oggi alle 17.30 alla Bottega Bertaccini. Insieme alla Marinoni parteciperanno Eleonora Conti e Roberto Pagnani.

La mostra resterà aperta fino al 25 marzo. Orari: 9-12.3015.30-19.30 (chiuso domenica e lunedì mattina).