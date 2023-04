L’omaggio a Decimo Triossi "Rilanciò l’Istituto della Resistenza"

In tanti ieri hanno reso omaggio a Decimo Triossi, morto a 93 anni dopo una vita intensa. Al terzo piano del palazzo della Provincia, dove lui fu presidente nel 1968, in mattinata è stata aperta la camera ardente. Lo sarà anche oggi, con il picchetto d’onore dalle 10 alle 16.30, mentre alle 17.20 il corteo funebre partirà alla volta del cimitero monumentale. E per il suo ultimo viaggio a Decimo è stata messa la fascia blu che contraddistingue i presidenti della Provincia Al fianco del feretro, la moglie Lubiana. Uno dei primi a rendergli omaggio è stato il sindaco e presidente della provincia Michele de Pascale.

Triossi fu anche presidente dell’Istituto storico della Resistenza, che lo ha voluto ricordare. "Fu merito suo – si legge in una nota firmata dal presidente Guido Ceroni e dal direttore Giuseppe Masetti – l’aver ricostituito e rilanciato l’Istituto alla fine degli anni ’90, dopo che il precedente Consorzio di gestione, fra la Provincia e i tre principali comuni, era stato sciolto per effetto della legge Bassanini ed era stato affidato, per una gestione in economia, al solo comune di Alfonsine. Con grande impegno e passione Triossi volle che tutti i 18 comuni del territorio provinciale si facessero carico di sostenere l’Istituto con una quota pro-abitante: una formula virtuosa ed originale che ancora oggi continua a funzionare. Così dal 1998 alla fine del 2007 Triossi ha presieduto l’Istituto. Era l’uomo che veniva dall’aver vissuto giovanissimo gli epigoni della Resistenza, ma che era stato protagonista della vita politica nella ricostruzione civica e nel consolidamento del modello di governo emiliano-romagnolo. Per questo ci teneva molto a che la salvaguardia delle radici e dell’impegno antifascista fosse condiviso dalle amministrazioni locali e dai docenti nelle scuole".

