L’omaggio a Jascha Heifetz

’Jascha Heifetz, un americano in Italia’, è il titolo del concerto interamente dedicato al grandissimo violinista russo naturalizzato americano, nel corso del quale si esibiranno il grande violinista Lucio Degani, accompagnato al piano da Andrea Rucli (appuntamento domani mattina alle 11.15 al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza). Heifetz è stato il violinista più influente dopo Paganini. Nato a Vilnius, in Lituania (allora facente parte del Regno Russo) nel 1901, comincia lo studio del violino all’età di 3 anni. Da quel momento non smette più, tant’è che la sua visione profetica e la tecnica sovrumana segnaneranno per sempre il XX secolo con un’impronta indelebile. Degani e Rculi omaggeranno questo impareggiabile artista. Biglietti: www.vivaticket.comittickettrio-inventio190915. Organizza Emilia Romagna Festival.