L’omaggio a Milena Baldassarri: "Amo la ginnastica ma ora voglio riscoprire me stessa"

Dopo 10 anni, due competizioni olimpiche e il ritiro dalla ginnastica ritmica, Milena Baldassarri è tornata a Ravenna. E la città l’ha accolta con calore. Ieri mattina, l’assessore allo Sport Giacomo Costantini ha consegnato all’ex ginnasta 23enne un riconoscimento alla carriera a nome della comunità. "È un grande piacere – esordisce – premiare Milena, perché in questi anni l’abbiamo seguita con passione. Siamo certi che la sua esperienza sarà di aiuto per tutte le aspiranti atlete della città". L’abbraccio più forte, infatti, è quello delle giovani ginnaste dell’Edera Ravenna che, tra una foto di gruppo e un autografo, hanno potuto conoscere la loro campionessa preferita e chiederle qualche consiglio.

Alla domanda su come riuscire a dare il meglio di sé in gara, Baldassarri risponde: "Per me il trucco era tirar fuori la rabbia che avevo dentro. Perciò, cercavo di pensare a qualche ingiustizia che avevo visto o sentito. Ma ognuna deve trovare il suo personale metodo". È proprio all’Edera Ravenna che Baldassarri ha iniziato il suo percorso. Lo ricorda Silvia Sarini, responsabile della ritmica della società: "Milena ha mosso i primi passi con noi ed è rimasta in stretto contatto con la società". All’età di 12 anni, l’ex ginnasta aveva lasciato Ravenna per trasferirsi a Fabriano, gareggiare nell’omonimo club e poi anche nell’Aeronautica Militare. Ma ora, dopo l’addio allo sport, è tornata nella sua città natale. "Di Ravenna ho bellissimi ricordi di bambina. Sono tornata qui dopo 10 anni e ora voglio riscoprire la città e le sue vie", racconta Baldassarri. Il pensiero a questo punto non può che tornare ai due giochi olimpici. A Tokyo 2020, disputata nel 2021 a causa del Covid, Baldassarri è stata la prima italiana a piazzarsi sesta nella finale All Around. "La prima Olimpiade – ricorda – è senz’altro quella che non si scorda mai, ma purtroppo abbiamo gareggiato con le mascherine e senza pubblico. A Parigi, invece, avevo i miei genitori e l’energia delle persone sugli spalti. La pressione, però, era maggiore. A Tokyo avevo gareggiato più spensierata".

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, il primato di Baldassarri è stato migliorato dalla compagna Sofia Raffaeli, che ha ottenuto la medaglia di bronzo, mentre lei si è piazzata ottava. È stato il miglior risultato di sempre per la ritmica italiana e un successo collettivo senza precedenti. "Dopo Parigi, c’è stata un’onda di emozioni talmente belle che ho deciso di non volerle sporcare. Quella felicità mi ha fatto capire che era il momento giusto per lasciare la ginnastica", racconta Baldassarri. La decisione è stata annunciata il 30 dicembre scorso con una lettera di addio e oggi la giovane ravennate è pronta riscoprirsi: "Per anni ho passato otto ore al giorno dentro alla palestra. È stato bellissimo e lo rifarei, ma ora voglio imparare a conoscermi al di fuori della ginnastica". Tuttavia, sembra lasciare aperto uno spiraglio. "In questo momento sento il bisogno di stare un po’ lontana dalla palestra, ma comunque l’idea è di iniziare un corso tecnico per poter accompagnare le bambine in gara in futuro", conclude Baldassarri.

