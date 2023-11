L’omaggio ai caduti di Nassiriya

Appuntamento domenica alle 11 al Parco “Caduti di Nassiriya e tutti i caduti

militari e civili nelle missioni

internazionali per la pace”. Il parco si trova in via Rino Alessi - zona Malva sud -; qui è in programma la cerimonia di deposizione della corona d’alloro in memoria dei caduti di Nassiriya avvenuta il 12 novembre 2003 e di tutti i caduti militari e civili nelle missioni internazionali per

la pace.