L’omaggio ai celebri autori

Stasera alle 20.45 il quartetto della Fondazione Arturo Toscanini inaugurerà la stagione concertistica del Teatro Comunale di Russi (via Cavour, 10). Il quartetto che salirà sul palco, composto da Rosita Piritore al pianoforte, Andrea Coruzzi alla fisarmonica, Alessandro Schiavetta al clarinetto e Martino Mora alla batteria, suonerà ’The look of love’, un omaggio agli autori che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. Tra questi, il pianista e compositore Burt Bacharach (uno dei suoi brani più celebri, datato 1967, dà il titolo al concerto), Lelio Luttazzi con le sue irridenti e raffinatissime canzoni, i virtuosismi strumentali di Henghel Gualdi, le armonie sudamericane del tango nuevo di Astor Piazzolla, e lo swing di Glenn Miller.

La Toscanini Next è un progetto orchestrale innovativo della Fondazione Arturo Toscanini, realizzato in collaborazione e con il sostegno della rete culturale della Regione Emilia- Romagna: nata nel 2020 per dare un’opportunità di lavoro ai giovani, è composta da musicisti under 35 selezionati in percorsi di alta formazione, e si fonde e si completa con un’attività concertistica professionale.

Per info e biglietti: www.comune.russi.ra.it, www.ater.emr.it.

I biglietti fisici sono disponibili nella biglietteria del teatro (martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00, e mercoledì dalle 17.30 alle 19.30). La vendita online è su Vivaticket.com. È possibile prenotare i biglietti anche per telefono, allo 0544587690 durante gli orari di apertura della biglietteria, e via e-mail all’indirizzo teatrocomunalerussi@ater.emr.it.