L’omaggio di Ravenna. La sua voce cambiò la musica. Rivive il mito Demetrio Stratos

Degidi

La sua voce. La sentite la sua voce? Lui non c’è più da 44 anni, ma la presenza di Demetrio Stratos è qualcosa di eterno. Lo sentite mentre canta la prima strofa di ‘Luglio agosto settembre (nero)’? Era il 1973 e gli Area stupivano l’Italia (e non solo) incamminandosi lungo un sentiero in salita, con un brano scomodo, dove il gruppo si immedesimava nella condizione del popolo palestinese. Un pezzo choc per l’epoca, erano passati pochi mesi dal sanguinoso attentato alle Olimpiadi di Monaco di Baviera firmato dal commando dell’organizzazione terroristica palestinese chiamata, appunto, ’Settembre nero’, e quel brano non venne trasmesso nelle radio. Ma Stratos era così, coraggioso, un passo davanti agli altri. Ecco perché ancor oggi, dopo tanti anni, il suo ricordo non sbiadisce. Con il tempo è diventato puro suono, una leggenda, come accade sempre a chi muore troppo presto. Ma il suo ricordo, la sua eredità, quelli non sono solo un mito, ma qualcosa di pulsante e così alle 18 di oggi a Ravenna, a Palazzo Malagola, che ospita una scuola di vocalità e un centro di studi sulla voce, verrà inaugurata la mostra ’Amorevolmente progredire, amorevolmente regredendo. La ricerca vocale di Demetrio Stratos’, con l’archivio ceduto dalla vedova di Stratos al Comune di Ravenna. Ci sarà anche lei, Daniela Ronconi Demetriou, con la figlia Anastassia. Documenti, filmati e dischi serviranno a spiegare la strada che Demetrio aveva imboccato per una vita breve come un lampo, ma della stessa abbagliante bellezza.

Nato ad Alessandria d’Egitto da genitori greci, Demetrio arrivò a Milano a 13 anni. Si iscrisse ad Architettura al Politecnico ma la musica divenne la sua vita. "Tutto iniziò per caso – raccontò Daniela – nel suo primo gruppo un giorno il cantante non arrivò e allora gli altri gli dissero, “Dai Demetrio, canta tu’". Da organista a cantante, con l’italiano imparato guardando i film al cinema. Fu così che venne scritto il primo capitolo di una storia bella da impazzire.

Il primo gruppo fu quello dei Ribelli, band beat milanese. La ricordate ’Pugni chiusi’? Ecco, è lui che la canta, quella vocalità appassionata e dirompente è l’alba di un grande cantante dallo sguardo penetrante e fascinoso, immortalato da decine di scatti fotografici di Lelli e Masotti. Il viaggio con i Ribelli finisce presto, perché Demetrio teme di diventare una macchietta, "la parodia di Tom Jones". Lui ha già tutto chiaro in testa. Vuole di più, e soprattutto qualcosa di diverso. Così entra negli Area e niente sarà più come prima. Con loro sconvolge la scena musica incidendo ‘Arbeit macht frei’ ("Il lavoro rende liberi", la frase sinistra che si trovava all’ingresso dei lager nazisti). "Lo registrammo in una cascina di Abbiategrasso – ricorda il bassista Patrick Djivas – e spesso da mangiare avevamo solo una pizza da dividere in tre".

Tempi eroici, con loro Demetrio inizia il suo percorso di sperimentazione vocale e musicale, miscelando jazz a rock, musica etnica ad avanguardia spesso all’insegna dell’improvvisazione. Diventa presto chiaro che anche gli Area non gli bastano più e così nel cuore degli anni Settanta Demetrio si incammina sulla strada della sperimentazione vocale con album difficili, ma affascinanti. Si distacca dal tradizionale modo di fare musica, portando la voce in territori inesplorati. Chissà dove l’avrebbe condotto la sua sete di ricerca se non fosse arrivata la leucemia. Accadde tutto rapidamente. Stratos cantò per l’ultima volta il 30 marzo 1979, il 2 aprile fu ricoverato a Milano e poi portato di corsa al memorial hospital di New York per cure all’avanguardia, ma costose. Ecco perché fu organizzato un maxiconcerto il 14 giugno all’Arena di Milano: per raccogliere fondi a per aiutarlo. Ma Demetrio morì, a soli 34 anni, il giorno prima. Ancora una volta era sempre un passo davanti agli altri, purtroppo.