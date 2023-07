Lombardi legge Testori "Fu un autore senza pari"

Una poetica del sangue e delle viscere in cui si celebra il mistero della parola che si incarna: riassume così Sandro Lombardi (foto) la potenza del verbo di Giovanni Testori; quel verbo che l’attore porta una volta ancora sulla scena per una doppia serata, a completamento dell’omaggio che la XXXIV edizione di Ravenna Festival ha offerto allo scrittore milanese in occasione del centenario della nascita. Oggi alle 19.30 (Chiostro del Museo Nazionale), Lombardi legge, con la partecipazione di Francesca Ciocchetti, ’Gli angeli dello sterminio’, visione distopica dell’Apocalisse dove Milano diventa l’immagine anonima di ogni città maledetta; a seguire, alle 21.30, Lombardi si confronta con il monologo Mater Strangosciàs, ultimo dei Tre lai che Testori scrisse alla fine della propria vita – la madre, in questo caso, è una donna del popolo che piange la perdita del figlio in dialetto brianzolo, mescolato al latino, allo spagnolo, al francese, per una preghiera che è anche un testamento di speranza.

Domani alle 18, il Chiostro del Museo Nazionale ospita una conversazione con Sandro Lombardi, lo scrittore e critico Luca Doninelli e il giornalista Giuseppe Frangi, presidente dell’Associazione Giovanni Testori. Il biglietto per questi appuntamenti include l’accesso alla mostra fotografica ’You Tourned the Tables on Me’ di Roberto Masotti, allestita nella Manica Lunga del Museo Nazionale, a partire da un’ora prima dello spettacolo.

"Testori offre molto all’attore, anche al regista, naturalmente, ma di più all’attore – spiega Sandro Lombardi –. Quanto lavoro, quanti pensieri, quanta ricerca, quanta dedizione, quante lotte, quanta sofferenza, quanta felicità, nel corso della mia vita, ho dedicato a Testori? Non so più tenerne il conto. Certo, anche su altri mi sono ripetutamente applicato in qualità di attore, ma il caso di Testori riveste per me il segno dell’unicità e dell’identificazione. Mai avevo sentito che un autore mi desse tanto, mai che io gli restituissi tanto". Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org; biglietti: posto unico 15 euro (ridotto 12 euro); under 18: 5 euro; Carnet Open (minimo 4 spettacoli) -15% sul prezzo dei biglietti.