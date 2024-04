‘L’ombra del cavallino’, Enio Iezzi presenta il suo libro alla biblioteca ‘Trisi’

Appuntamento oggi pomeriggio alle 17.30 nella sala Codazzi della biblioteca comunale ‘Trisi’ al civico 19 dell’omonima piazza a Lugo per la presentazione del libro ‘L’ombra del cavallino’ di Enio Iezzi. A dialogare con l’autore sarà Giulia Garuffi del museo ‘Francesco Baracca’.

‘L’ombra del cavallino’ è un romanzo storico che prende spunto da vicende reali per poi ampliarle, come se si trattasse della trama di un film. Sullo sfondo, a riflettersi quasi come una ombra sulla vita del protagonista, Costantino Piave, la figura di Francesco Baracca (foto) e il mito del suo stemma, il cavallino rampante.

Alla figura di Francesco Baracca è dedicato quasi completamente il primo capitolo che richiama la valorosa fine dell’aviatore lughese.

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni sulla presentazione del libro e sugli altri appuntamenti in programma in biblioteca si può telefonate al numero di telefono fisso 0545.299558.