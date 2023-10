’L’ombra del cavallino’, il libro di Iezzi parla anche di Baracca

Sarà presentato oggi alle 20,30, l’ultimo libro del ricercatore storico, scrittore e giornalista lughese, Enio Iezzi, dal titolo "L’ombra del cavallino". L’evento, inserito nel programma di "Una stagione di libri a Casina Monti" si terrà ad Alfonsine, a Casina Monti 3 di via Passetto. "Si tratta di un romanzo storico – spiega l’autore – che prende spunto da vicende reali per poi ampliarle, come se si trattasse della trama di un film". Sullo sfondo, a riflettersi quasi come una ombra sulla vita del protagonista, Costantino Piave, la figura di Francesco Baracca ed il mito del suo stemma, il cavallino rampante. "L’ho scritto in oltre 20 anni – spiega – Nel corso delle mie ricerche storiche ogni tanto avevo bisogno di divagare. Così, collegandomi a dei fatti realmente accaduti, ho immaginato le possibili evoluzioni alternative e le ho fissate ogni volta, su un foglio". Dall’unione di questi vari momenti, si è venuta a delineare la trama. "Il libro è cresciuto piano piano. All’inizio non avevo idea di quello che sarebbe diventato. Lo definisco un romanzo storico perché parte dei personaggi e degli accadimenti sono reali". Come la figura di Francesco Baracca, al quale è dedicato quasi completamente il primo capitolo che ne richiama la valorosa fine. Il protagonista, personaggio frutto di fantasia, risulta esserne legato in qualche modo. Il percorso che compie, all’interno dei capitoli, si intreccia anche con alcuni dei momenti più importanti della prima e, soprattutto, della seconda guerra mondiale, vissuti in Italia, a contatto con la Resistenza di Bulow ma anche oltreoceano in concomitanza con la vicenda degli anarchici Sacco e Vanzetti. Introduce Antonietta di Carluccio.

Monia Savioli