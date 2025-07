L’omicidio nel 2000. Era minore: arrestato in Albania dopo 25 anni per scontare la pena

Era stato condannato a 12 anni per un omicidio commesso la notte del 9 febbraio del 2000 a Lido Adriano quando lui era ancora minorenne (aveva 17 anni). Ma dal luglio del 2004, quando la sentenza era passata in giudicato, si era reso latitante. La polizia lo ha arrestato martedì pomeriggio a Valona dopo intense ricerche su tutto il territorio albanese.

Si tratta del 43enne Renald Gjini. L’attività di ricerca ha visto coinvolti la squadra Mobile di Ravenna e la polizia di Valona in stretto raccordo con l’Interpol Tirana e la forza operazionale della polizia albanese. L’operazione si è inserita nel progetto ‘Wanted 2025’ finalizzata appunto alla localizzazione della cattura di soggetti di elevato spessore criminale. Il 43enne è ora in cella in attesa delle procedure di estradizione per l’Italia dove sconterà la pena inflittagli.

L’omicidio era stato commesso in viale Petrarca verso le 23 quando il 26enne Adil Nako era stato ucciso con almeno quattro coltellate di cui una alla gola dopo essere stato invitato da due individui, tra cui il 43enne appena arrestato, a uscire da un bar della zona nel quale si trovava assieme alla fidanzata. Un regolamento di conti, avevano ipotizzato gli inquirenti, sfociato in una lite e poi nei fendenti mortali. Nako, dopo la prima coltellata al petto, aveva tentato di scappare: ma i suoi assassini l’avevano inseguito per un centinaio di metri: erano seguiti altri fendenti e poi l’ultima coltellata al collo capace con ogni probabilità di recidere la carotide al 26enne. La giovane vittima era già nota alle forze dell’ordine pur senza essere mai finito in cella ma solo collezionando provvedimenti di espulsione, l’ultimo dei quali l’anno prima del delitto quando era stato accompagnato a Brindisi per il rimpatrio forzato. "Tanto poi torno; grazie che mi pagate il viaggio": avrebbe detto in quell’occasione alle divise che lo stavano accompagnando in Puglia.

Quando l’ambulanza del 118 era giunta in viale Petrarca, per lui non c’era più nulla da fare. Nako, descritto come un tipo dalle reazioni veementi, era già stato prima di quella volta al centro di agguati dai quali era fortunosamente scampato. Il 30 settembre del 1999, quasi nella stessa zona della sua uccisione, era stato avvicinato da una persona mai identificata la quale lo aveva accoltellato al torace, sfiorando di pochissimo il cuore; il 12 dicembre 1997 un sicario a volto coperto da passamontagna, sempre a Lido Adriano gli aveva sparato sei colpi di revolver: Nako per alcuni giorni era rimasto fra la vita e la morte prima di riprendersi. Infine qualche mese più tardi contro la sua auto parcheggiata per strada, erano stati esplosi numerosi colpi d’arma da fuoco.

I nomi dei due poi condannati per il suo delitto, erano stati individuati nel giro di qualche ora anche grazie al monitoraggio degli affitti e delle persone con precedenti penali residenti in zona.