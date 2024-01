L’Onyx e la sicurezza esterna: "Ci è stato sospeso il servizio"

Scrivo a seguito dei fatti accaduti nella mattina del 6 gennaio da Godo di Russi e in risposta all’articolo del Resto del carlino pubblicato il 10 gennaio. A tal proposito, mi dispiace che ancora una volta venga presa di mira la discoteca Onyx per fatti accaduti a chilometri di distanza e da soggetti dei quali non si ha la certezza fossero presenti all’interno della nostra serata e che abbiano assunto alcolici all’interno dell’Onyx. Leggendo le parole dei cittadini: "hanno trovato per strada bottiglie di vetro rotte di alcolici". Innanzitutto vorremmo ricordare che noi non forniamo vetro e che dal nostro locale non è nemmeno possibile uscire con i bicchieri di plastica... quindi consentiteci una banale ricostruzione: quel vetro, e quegli alcolici, non provengono dalla discoteca Onyx. In aggiunta a ciò, anche se questi avventori avessero partecipato alla serata organizzata presso la discoteca Onyx, non credo che la responsabilità di gesti e della maleducazione di tali, debba passare attraverso la mia persona o il mio locale. Altrimenti per chiunque lanciasse maleducatamente un pomodoro, dovremmo incolpare il fruttivendolo che, forse, ha venduto quel pomodoro? E dovremmo far chiudere tutte le aziende produttrici di vernici solo perché alcuni ambientalisti la usano per imbrattare monumenti? Occorre ragionare...

Noi come discoteca ci siamo prestati, ci prestiamo, e ci presteremo sempre alla massima collaborazione. Per reprimere risse, caos o vandalismo l’Onyx per primo si è attivato da sempre: come riportato negli articoli abbiamo offerto, a nostre spese, un servizio di sicurezza nelle aree esterne non di nostra competenza, ma ci è stato fatto sospendere poiché la pubblica sicurezza, giustamente, non può essere affidata a privati. Inoltre ogni qualvolta sorprendiamo giovani ubriachi o intenti a bere alcolici all’esterno del locale, siamo i primi ad intervenire e far chiamare i genitori per segnalare l’accaduto. Di nuovo, occorre ragionare... Non è possibile aprire un giornale, la cui etica dovrebbe essere oggettiva e imparziale, e leggere un titolo a caratteri cubitali ’Onyx, è caos Godo’. Forse sarebbe più giusto titolare ’Maleducazione, è caos a Godo’. Perché, di nuovo, occorre ragionare, e le colpe e le responsabilità devono essere attribuite con onestà e chiarezza.

Non è giusto che venga etichettato in questo modo l’Onyx, non è giusto che venga addossata questa responsabilità all’attività. E sinceramente sono e siamo stanchi di questi danni di immagine continui e gratuiti che condizionano l’andamento dell’attività e soprattutto il nome della proprietà... questi fatti nulla hanno a che fare con l’etica del lavoro e con lo spirito che muove la nostra società, dedita allo sviluppo del sano divertimento, lontano da alcool e droghe, sotto il vigile controllo di un rigido check-in all’ingresso. Già in passato ho subìto un provvedimento di chiusura ingiusto, e abbiamo accettato in silenzio di essere il capro espiatorio, a cui addossare la colpa appunto della mancanza di educazione di alcune famiglie. Ora però è il momento di terminare questa superficialità: il problema non sono le discoteche, il problema è che sotto alcuni tetti l’educazione non viene insegnata. Credo che molti insegnanti e professori possano confermare le nostre considerazioni... Concludo dicendo che il nostro numero di telefono è ovunque e ci sarebbe piaciuto ricevere una chiamata di confronto dal cittadino autore dell’articolo, ed ascoltare i suoi suggerimenti, discutendo in modo costruttivo, invece ci ritroviamo a doverci difendere da un articolo ingiusto e impreciso. Ribadisco la nostra massima collaborazione con le forze dell’ordine, con i cittadini e con la pubblica amministrazione.

Angelo D’Ambra

Onyx Club

----

Nessuno mette in dubbio il lavoro che l’Onyx fa per contenere il problema di sicurezza dentro il locale. Ma c’è un chiaro problema di sicurezza anche fuori dal locale, questo è un dato di fatto oggettivo, conseguenza di chi frequenta l’Onyx (non risultano schiamazzi nei giorni di chiusura). Un disagio, questo, ammesso anche dalla sindaca Valentina Palli che nel commento a fianco dell’intervento del lettore pubblicato mercoledì scorso sul Carlino dichiara: "Ha ragione, un paese non può essere ostaggio di un gruppo di ragazzini. Ai cittadini dico di chiamare i carabinieri".

È chiaro che il problema è causato da alcuni ragazzi che frequentano l’Onyx, una soluzione andrà trovata.

Carlino Ravenna