L’open day e i nuovi corsi

Sabato si terrà l’open day dell’istituto tecnico Oriani per i ragazzi di terza media. Cinquecento le prenotazioni per i due turni: alle 14.30 verrà presentato il settore economico e alle 15.30 quello tecnologico. Sarà l’occasione per scoprire i nuovi corsi: ’Chimica, materiali e biotecnologie’, articolazione ’Biotecnologie sanitarie’ e ’Afm con curvatura sportiva’.