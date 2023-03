L’opera di Liverani torna a splendere Da domani a Santa Maria dell’Angelo

Tornerà visibile al pubblico domani alle 18, a circa vent’anni dall’ultima volta, la scenografia di Romolo Liverani conservata a Santa Maria dell’Angelo. Un’opera che l’artista realizzò all’interno della chiesa, e dalla quale dal 1858 non è mai uscita: si tratta di un unicum a livello italiano e non solo, considerando le dimensioni colossali di dieci metri per nove e la caducità della carta su cui dipinse Liverani. La devozione impressa dall’artista sulla scenografia è imbevuta del modo gesuita di intendere la celebrazione del venerdì di Pasqua, che la congregazione portò in Europa dalle missioni guaranì dell’attuale Paraguay. Liverani, noto per le vedute con cui immortalò le città e i borghi della Romagna nell’Ottocento, interpretò la Palestina secondo il gusto in voga ai tempi del romanticismo: la sua Gerusalemme presenta, a fianco del Santo sepolcro, anche piramidi, un rilievo montuoso che ricorda il Vesuvio, una vegetazione dal sapore tropicale, e addirittura un ponte romano su un fiume che scorre impetuoso ("quasi come se avesse portato una delle sue vedute del Lamone in Medio Oriente", interviene il sindaco Massimo Isola). Ad essersi occupato del restauro – "finanziato da una campagna di crowdfunding che ha ricevuto donazioni da tutta Italia", sottolineano Mariano Faccani Pignatelli e Giovanni Gardini, direttore e vicedirettore del museo diocesano – è stato Michele Pagani: le sue mani hanno ricongiunto fra loro fogli che il tempo aveva separato (si tratta di carta realizzata a partire dai tessuti), increspato, o reso cromaticamente meno leggibili. Lungo le pareti della chiesa e nella navata il museo diocesano ha allestito la mostra ‘Anastasis – Oltre la notte’, che crea una prospettiva in cui la scenografia di Liverani è visivamente preceduta dal compianto in terracotta della chiesa di Santa Croce di Brisighella, da quello novecentesco di Ilario Fioravanti, e dall’installazione ispirata a Daniela Novello dai drammi migratori nel Mediterraneo. Altrettanto lacerante la testa del Cristo nella cappella di sinistra, "che è quanto rimane del crocifisso ligneo del XIV secolo che dimorava nella chiesa dei Servi al momento in cui fu bombardata durante la Seconda guerra mondiale", evidenziano Gardini e Faccani Pignatelli: "si tratta dell’unica porzione della scultura che non sia stata divorata dalle fiamme". Con lei dialoga il Cristo in legno di noce raffigurato nell’opera ‘On the tentacle’ da Nicola Samorì, dalle forme sofferenti tipiche della produzione dell’artista originario di Bagnacavallo. La mostra e la scenografia di Liverani potranno essere osservate fino al prossimo 2 luglio, la mattina e il pomeriggio dal mercoledì alla domenica.

Filippo Donati