L’Opera di Santa Teresa partecipa a ’Dona la spesa’

Sabato 10 maggio anche l’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù partecipa all’iniziativa solidale ’Dona la Spesa’ promossa da Coop Alleanza 3.0. Si tratta di un appuntamento importante per offrire un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Chi in quella giornata farà la spesa, potrà aderire alla raccolta acquistando prodotti di prima necessità (generi alimentari a lunga conservazione e articoli per la cura della persona e della casa) e donarli alle realtà e alle associazioni che supportano le fasce più deboli della popolazione e che saranno presenti all’uscita del supermercato. Sarà possibile incontrare i volontari di Santa Teresa al Minimarket Coop di via Roma, a Ravenna, e in quello di piazzale Adriatico, a Marina di Ravenna (dalle 8 alle 13).

Chi non potrà fare la spesa quel giorno, potrà comunque aderire facendo una donazione libera alla pagina Dona Ora, su www.operasantateresa.it, scrivendo nella causale “Dona ora la spesa”. Il contributo sarà utilizzato per acquistare prodotti e generi alimentari per le persone bisognose accolte a Santa Teresa. Il ricavato dell’iniziativa del 10 maggio è infatti destinato agli ospiti della Casa della carità e del servizio Docce, Guardaroba e Ristoro della nostra fondazione (per maggiori informazioni sulle nostre attività di carità, visitare il sito www.operasantateresa.it). Tra i beni più richiesti ci sono generi alimentari non deperibili come pasta, riso, olio, tonno, legumi in scatola, farina, biscotti, latte a lunga conservazione, zucchero, passata di pomodoro, prodotti per la colazione e per l’infanzia, insieme a articoli per l’igiene personale e della casa.

Quelli più urgenti e utili ai bisognosi di Santa Teresa sono: mini dentifrici e spazzolini, zucchero in bustine, carta igienica, biscotti e brioches confezionate, guanti in lattice (tg. M e L), camomilla e tè, scope e palette, acqua distillata, moci lavapavimenti con secchi, olio d’oliva, intimo boxer uomo (tg. M, L, XL, XXL), tovaglioli/scottex, candeggina.