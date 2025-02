L’opera prima di Tondini, fra amore e crimine

‘Nella spirale di Fermat’, edito da Fernandel, è il romanzo di esordio del ravennate Gianfranco Tondini, attore, regista e autore per il teatro e la televisione. Sarà presentato oggi alle 17.30 alla biblioteca Trisi di Lugo e il 28 febbraio alle 18 alla Feltrinelli di Ravenna. In realtà, come Tondini stesso spiega, non è il primo libro che scrive, ma è il primo che ha deciso di pubblicare.

Tondini, perché proprio questo libro?

"Ho sempre avuto un rispetto totale per l’idea del pubblicare e dello scrivere. Questo libro è stato diverso, scriverlo è stata un’esperienza diversa: ci ho messo quasi due anni e ha comportato una ricerca estesa che mi ha divertito molto".

È una storia d’amore e di crimine nel mondo dell’arte contemporanea che lei conosce bene.

"Ho raccolto più di mille documenti in rete, su giornali, nelle biblioteche, contattando persone in Italia e all’estero. Ho parlato con chi lavorava in musei di Paesi che hanno affrontato guerre e che sono riusciti a salvare opere d’arte in maniera rocambolesca. È una storia d’amore tra due persone separate da un anno che lavorano entrambe nel mondo dell’arte. Ma è anche un giallo, si parla di compravendita di opere, contraffazioni, diplomazia culturale".

Il romanzo è ispirato a fatti reali?

"Credo che l’80% di quello che è scritto sia realmente accaduto e mi sono ispirato a personaggi reali".

L’idea come è nata?

"Mi era stato chiesto di scrivere una serie per la tv, l’ho scritta, ma mai consegnata. L’ho ‘abbandonata’, ma sentivo di aver lasciato qualcosa in sospeso, un giorno ci sono tornato sopra e ho capito che non poteva essere una serie, ma un romanzo".

Cosa è successo a quel punto?

"Due dei personaggi della storia si sono illuminati, gli altri sono spariti. Nella scrittura per me, e non solo per me credo, i personaggi sono essenziali. La trama è una struttura relativa, mentre il personaggio è unico, allora si tratta di creare delle persone e seguirle, vedere dove ti portano. È questo il bello della scrittura: crei un piccolo universo di persone e tu sei in mezzo a loro e le osservi".

Il mondo dell’arte è una sua passione da sempre?

"In realtà lo è stato, ora non lo è più. Sono fatto così: quando mi trovo in un luogo, dopo un po’ mi viene il desiderio di guardare più in là. L’esperienza con le ‘Gallerie migranti’ nel mondo dell’arte contemporanea è stata bellissima, ho frequentato quel mondo affascinante, ho cercato di imparare qualcosa. Ovvio che l’arte continua a interessarmi, è inevitabile, è qualcosa di grandioso".

‘Perché questo titolo?

"Nel libro ho inventato un’opera d’arte gigantesca che ha un ruolo centrale, è una collina sulla quale il pubblico si incammina attraverso un percorso parabolico. Ci sono 10mila canne forate che per effetto del vento producono un’armonia continua e costante. Una volta in cima però bisognava trovare il sistema per far scendere i visitatori senza farli scontrare con chi stava ancora salendo. Ho fatto delle ricerche sulle spirali ed è saltata fuori quella di Fermat, un matematico francese del Seicento. Grazie a questa spirale il pubblico può scendere dalla collina".

Annamaria Corrado