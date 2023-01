L’operatore che l’ha aiutata "Otto minuti molto intensi"

Otto minuti e 20 secondi. Tanto è durata la telefonata alla centrale operativa del 118 durante la quale è nata la bimba di Martina Antonioli, teleguidata dall’operatore Vito Riccardi. "Erano le 6.26 – racconta lui –, quasi a fine turno. Ero in centrale dalle 20. Ho fatto partire subito l’ambulanza, ma quando la partoriente ha chiamato era già iniziata la fase espulsiva. Era tranquilla e le ho detto di non agitarsi e che, seguendo le mie indicazioni, sarebbe andato tutto bene. Anche sua madre e suo marito sono stati di grande aiuto, ho dato loro delle istruzioni, come andare a prendere gli asciugamani. Ho cercato di dare supporto alla ragazza, i momenti erano concitati. Quegli 8 minuti per me sono passati velocissimi, ero emozionato ma non ci si può far sopraffare, bisogna restare concentrati. Dopo il parto ho chiesto di attivare la videocamera per poter controllare il colorito della mamma e del bambino. Solo una volta terminata la chiamata, dopo l’arrivo dell’ambulanza, ho potuto far crollare le emozioni: mi sono buttato indietro sulla sedia e non nascondo che mi sono usciti anche due lacrimoni, perché sono stati 8 minuti intensi".

Riccardi, che lavora nella centrale dal 118 da una decina di mesi, è riuscito a guidare la donna anche grazie alle istruzioni prearrivo, una sorta di protocollo messo a punto per affrontare varie tipologie di situazioni critiche. "Altro non sono se non indicazioni che vengono fornite all’utente: come praticare un massaggio cardiaco, ad esempio, o anche come gestire un parto – spiega Marco Vitali, coordinatore del 118 –. Dal 2019 abbiamo iniziato un lavoro di particolare attenzione, chiedendoci come vengono recepite dagli utenti le istruzioni che noi diamo al telefono. Per capirlo abbiamo fatto delle simulazioni con persone esterne all’ambito sanitario, accorgendoci che le informazioni spesso non venivano colte nel modo corretto. L’operatore del 118 ha chiare le manovre, ma è difficile comunicarle e farle applicare da chi è sul posto. Abbiamo fatto uno studio su questo, col supporto di una psicologa e di un mental coach, per capire qual è il metodo più efficace per fare in modo che il messaggio che diamo all’utente passi facilmente e venga messo in pratica, il tutto in un momento di forte stress". È così che è stato messo a punto un protocollo di istruzioni operative in fasi che suggerisce all’operatore del 118 anche la terminologia da usare per assistere l’utente: "Sono indicazioni semplici – aggiunge Vitali – oltre a domande relative alla posizione del feto nelle ultime ecografie, fondamentali per capire eventuali rischi".

sa.ser