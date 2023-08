L’opportunità di svolgere ll ’volontariato di competenza’

n Italia, oltre 4mila imprese (il 5% delle aziende con almeno 50 dipendenti) hanno offerto al proprio personale l’opportunità di svolgere il “volontariato di competenza” e altre 21mila (il 26%) sono interessate a consentirlo in futuro. Si tratta di una concreta pratica di responsabilità sociale che consente ai lavoratori dipendenti del settore privato di svolgere attività di volontariato durante l’orario di lavoro, mettendo in gioco le competenze acquisite nel proprio percorso professionale e aziendale. Nelle province di Ferrara e Ravenna – rende noto la Camera di commercio - il volontariato di competenza risulta più diffuso nei settori dell’industria e dei servizi, con i picchi più elevati in alcuni dei comparti dei servizi alle imprese, come l’ICT, i servizi di consulenza e i servizi finanziari e assicurativi. Esaminando i dati per dimensione aziendale, si osserva una maggiore propensione per il volontariato di competenza nelle imprese di medio grandi dimensioni con 250-499 dipendenti, mentre le imprese di medio-piccole dimensioni presentano valori più contenuti. "La capacità di resilienza dimostrata dalle nostre imprese in questi anni difficili e il loro contributo al rilancio dell’economia – ha rimarcato Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna - passa anche dalla loro abilità di attuare politiche coesive e di intessere relazioni con gli altri attori dello sviluppo: imprese, lavoratori, istituzioni, scuole e università, banche, mondo associativo, non profit, consumatori".