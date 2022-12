L’opposizione chiede chiarezza sulla Consulta

Come viene gestita la Consulta del Volontariato? Questa la domanda posta con una interrogazione all’assessore Manzi dal 5 stelle Pierre Bonaretti (foto) e Alain Conte (Cervia Ti Amo). Nell’interrogazione, spiegano i diretti interessati, "si chiedevano risposte a quesiti, più che legittimi, riguardo: le attività svolte dalla Consulta e, in particolare, all’interno della struttura ’Casa del Volontariato’; il rendiconto economico della gestione della Consulta; lo stato della programmazione relativa al 2023". La risposta dell’assessore contiene "generici rimandi al sito del Comune, oppure a verbali della Consulta. Non ci soddisfa".