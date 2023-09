L’opposizione chiede una commissione d’inchiesta

Convinti e compatti, i gruppi di opposizione nel Comune di Ravenna, Fratelli d’Italia, Lega per Salvini, Lista per Ravenna, Viva Ravenna, la Pigna e Forza Italia stanno formulando un testo che verrà presentato nei prossimi giorni per richiedere l’istituzione di una commissione di indagine volta ad approfondire le cause dell’alluvione, le responsabilità relative alle mancate opere di prevenzione del rischio idrogeologico e le problematiche relative alla gestione dell’emergenza alluvionale, dando così risposta alle tante domande di verità dei cittadini e del territorio.

La nostra richiesta sarà sottoposta, come da regolamento, al voto del Consiglio comunale. Sarà dunque il Pd, partito di maggioranza a Ravenna, a poter dimostrare, accettandola, di essere davvero interessato alla verità. Altrimenti renderà evidente la volontà di continuare con la propria ossessiva propaganda, da un lato auto-assolutoria e dall’altro esclusivamente rivendicatrice di miliardi tutti e subito dal Governo nazionale, come se, avendo esso ereditato una situazione finanziaria nazionale molto difficile, potesse stampare i soldi a piacimento, mentre le amministrazioni al potere in Regione, Provincia e Comune, fossero legittimate a continuare a spendere i propri come cicale, quasi che nessuna prassi potesse essere modificata, se non coi soldi dello Stato.

Gruppi di opposizione nel consiglio comunale di Ravenna