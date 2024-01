L’ora del silenzio in una tragedia troppo grande

Nella storia di Giulia e Wendy ogni parola rischia di essere di troppo, in una vicenda dove il silenzio deve calare al più presto. E se notizie vengono date, queste riguardano l’inchiesta, oppure arrivano dalla famiglia, come quella che troverete a pagina 2 con la richiesta di fare donazioni ad associazioni di supporto a chi ha malattie psichiatriche. E proprio su questo punto la magistratura è al lavoro, per capire se e dove la scienza ha fallito, ma cercare un colpevole è inutile: c’è ed è già stata condannata, da se stessa. Più che giudicare ora importante sarà fare di tutto per recuperare Giulia dall’abisso in cui si è calata e liberarla dai fantasmi che le hanno oscurato la mente.