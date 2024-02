‘L’Ora di Regione’ con Timo. Alla scoperta del territorio

L’attrice faentina Maria Pia Timo, sui testi dell’autore Roberto Pozzi, condurrà ‘L’ora di Regione’, il primo podcast live in quattro puntate incentrato sulla nostra regione. L’iniziativa, prodotta da Metro e Spettacoli Pro, lega le città di Faenza e quella di Ravenna che ospitano due strutture di ristorazione del territorio, Casa Spadoni nella città manfreda e il Mercato Coperto a Ravenna. Il progetto è stato presentato ieri mattina a Casa Spadoni, raccontato dalla stessa voce dell’attrice manfreda celebre per i tantissimi ruoli comici che da anni porta non solo nei palchi di tutta Italia ma anche sul grande schermo. ‘L’ora di Regione’ sarà un momento comico e umoristico tra l’attrice e altri artisti o personaggi che di volta in volta la affiancheranno, interagendo con il pubblico, per poi confezionare quattro puntate di oltre un’ora ciascuna che potranno essere ascoltate e viste sulle maggiori piattaforme podcast audio e video.

Maria Pia Timo vestirà i panni di una "professoressa di regionalità" alla ricerca degli aspetti insoliti del territorio attraverso curiosità e stramberie inaspettate. In ogni puntata, registrata dal vivo con il pubblico nei locali faentini e ravennati di Casa Spadoni, una coppia di personaggi provenienti da diverse città dell’Emilia Romagna verrà "interrogata" in diverse materie: geografia, storia, cultura, cucina con domande folli e con l’obiettivo di raccontare in modo non convenzionale la regione, giocando ad andare oltre gli stereotipi, tra informazione, leggerezza e chiacchiere. "L’ora di regione – spiega l’attrice comica – è un podcast a chilometro zero che si basa sul format del talk durante il quale io, nelle vesti di ‘corpo docente’, farò domande agli ospiti dando la possibilità di far conoscere curiosità e peculiarità della regione che non tutti conoscono".

Il pubblico sarà quello che la sera parteciperà alle cene proposte da Casa Spadoni e dal Mercato Coperto. Il primo appuntamento è in programma martedì alle 21.30 a Casa Spadoni di Faenza (via Granarolo 97/99) e che vedrà come ospiti Mirko Casadei e l’attore Vito con al pianoforte il maestro Davide Falconi. Info. e prenotazioni: info@casaspadoni.it, 0546 697711 e 347 0970841.