L’ora di religione per pochi Alle superiori la metà esce

Sempre più studenti decidono di non frequentare l’ora di religione nelle scuole: fra gli alunni delle superiori sono ormai poco più della metà quelli che scelgono di rimanere in classe. Gli allievi delle scuole ravennati che si sono avvalsi di questa opportunità nelle scuole del territorio quest’anno sono stati 16.289, il 70,4% della popolazione studentesca complessiva, composta da 23.590 individui. Ma i dati sono ovviamente molto diversi tra i vari ordini di scuola e ci sono differenze anche tra istituto e istituto.

Nella scuola dell’infanzia e alla primaria la percentuale di chi si avvale dell’ora di religione è intorno all’80%: nello specifico è al 78% nelle materne e all’81,5% alle elementari. Il 75,5% degli alunni delle medie resta in classe durante l’ora di religione: si tratta di un totale di 4.181 ragazzi. Il dato crolla in maniera verticale alle superiori, quando una volta maggiorenni gli studenti possono decidere in autonomia. La percentuale si abbassa al 50,8% nelle scuole superiori. Un fenomeno che si osserva da tempo ma che ha subito un’accelerazione negli anni della pandemia. Fra i vari motivi, segnala la curia attraverso il direttore dell’ufficio diocesano Andrea Bonazzi, "c’è il tema dell’orario scolastico: molto spesso l’ora di religione viene collocata alla prima o all’ultima ora, e questo favorisce l’ingresso e l’uscita dalla scuola un’ora dopo o un’ora prima. Durante gli ultimi due anni si sono dovute poi rivedere e limitare le metodologie tipiche dell’insegnamento. Il distanziamento e la didattica a distanza potrebbero aver reso più complesso e meno coinvolgente il lavoro degli insegnanti. Infine, esaminando i dati dei singoli istituti, risulta una minore adesione in alcune zone della diocesi dove è particolarmente numerosa la presenza di famiglie di tradizione religiosa non cristiana".

L’ora di religione nelle scuole pubbliche – una peculiarità tutta italiana, che non ha corrispettivi nelle scuole pubbliche di nessun’altra nazione europea o occidentale – è come noto possibile in virtù del concordato che la Repubblica ha sottoscritto con il Vaticano, una prima volta quasi un secolo fa e una seconda negli anni ‘80.

Diversamente dal resto degli insegnanti, il corpo docente che si occupa di insegnare religione non è nominato dal Ministero tramite concorso, ma dalla Curia. La Diocesi, in coincidenza della giornata per lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei e per quella che coinvolge le varie fedi di matrice cristiana, ricorda che l’ora di religione è parte "del percorso educativo offerto dalla scuola, un modo per gli studenti per sentire maggiormente il cammino di crescita umana e culturale che stanno compiendo o accompagnando".