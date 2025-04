L’Orchestra dei Giovani Europei celebra lo ’Stabat mater’

La Cooperativa Emilia-Romagna Concerti organizza il Concerto di Pasqua, alle 21 di stasera nella basilica di San Francesco a Ravenna. Protagonista sarà l’Orchestra dei Giovani Europei che per l’occasione sarà diretta dal giovanissimo Indro Borreani (nella foto), brillante violinista, approdato poco più che ventenne all’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

La serata inizierà con due pagine vivaldiane, affidate a tre giovanissimi violinisti provenienti dalle fila dell’Orchestra dei Giovani Europei: con il ’Concerto in La minore per violino e orchestra’, eseguito dal solista Enzo Kok, e il ’Concerto in Fa maggiore per tre violini e orchestra’, eseguito da Martino Colombo, Enzo Kok, e Emanuele Andreatta. Poi verrà eseguito lo ’Stabat mater’ di Vivaldi, in una versione che prevede un organico per mezzosoprano, la giovane Giulia Alletto, e archi.

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro Alighieri oppure sul sito www.teatroalighieri.org. Ecco i prezzi: primo settore: intero euro 25, ridotto euro 20, giovani euro 12. Secondo settore: intero euro 13, ridotto euro 10, giovani euro 5.