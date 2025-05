L’orchestra. La Corelli oggi in Austria

Oggi l’Orchestra La Corelli vivrà il suo debutto assoluto in Austria nella cornice del Festival Internazionale di Percussioni di Hallein, a pochi chilometri da Salisburgo. L’appuntamento è alle 19.30 presso la Mittelschule Hallein-Burgfried con il concerto ’Antiche arie, antiche danze’, diretto dal maestro Jacopo Rivani. Il programma offrirà, tra le altre, le più emblematiche pagine di Ottorino Respighi (con la ’Suite n. 3’), le brillanti ’Danze rumene’ di Béla Bartók e la ’Paul Suite’ di Gustav Holst.

Il Festival Internazionale di Percussioni, che ogni primavera trasforma la città in un vivace crocevia culturale, è ormai riconosciuto come uno dei principali appuntamenti europei dedicati alla musica contemporanea, ospitando artisti ed ensemble da tutto il mondo. Protagonista in questo senso sarà il compositore Carlo Boccadoro – tra le voci più autorevoli del panorama italiano contemporaneo.