Lorenzo Carpinelli, due sere al Goldoni

Accademia Perduta/Romagna Teatri presenta in anteprima al Ridotto del teatro Goldoni di Bagnacavallo la nuova co-produzione, realizzata insieme a Studio Doiz, ’Ombrelloni’, alle 21 di oggi e domani.

Si tratta di un testo di Iacopo Gardelli, interpretato da Lorenzo Carpinelli (nella foto), un monologo brillante che, attraverso le storie che si intrecciano nel fittizio stabilimento balneare per famiglie Kursaal, racconta illusioni e ossessioni di un Paese, il nostro, che dà il suo meglio e il suo peggio in vacanza. Gli stabilimenti balneari, soprattutto quelli romagnoli, sono luoghi strani. Come in grandi condomini costruiti sulla sabbia, stagione dopo stagione, si forma attorno a loro una vera e propria comunità di inquilini temporanei. È un microcosmo schizofrenico, intimo e allo stesso tempo esibizionista, che alterna stati di eccitazione febbrile a lunghe paralisi postprandiali. Sono luoghi votati all’ozio e alla perdita di tempo, in cui fermentano, nella breve durata della stagione estiva, tutte le prurigini e le ossessioni coltivate in inverno.

