Lorenzo, non sarai dimenticato L’ultimo saluto a Tazzari, il cronista innamorato della sua città

È stato un via vai continuo, ieri mattina, alla camera mortuaria dell’ospedale di Ravenna: amici, colleghi, esponenti del mondo politico, economico e imprenditoriale della città con cui Lorenzo Tazzari, giornalista del Resto del Carlino morto venerdì a 65 anni a seguito di una malattia, aveva rapporti continui di lavoro. La consuetudine negli anni aveva trasformato molti di questi rapporti in legami di amicizia, a testimoniarlo i volti delle persone, increduli, addolorati per una perdita improvvisa, inattesa. Tra i presenti anche diversi esponenti di Confindustria.

Tra i primi ad arrivare Vidmer Mercatali, ex sindaco di Ravenna di cui Lorenzo è stato per oltre dieci anni portavoce e stretto collaboratore: visibile l’emozione che traspariva dl suo volto.

E poi l’ex consigliere regionale del Pd Miro Fiammenghi, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, l’assessore regionale Andrea Corsini e molti altri esponenti della vita politica ravennate passata e presente, dalle ex assessore Lisa Dradi e Susanna Tassinari, l’ex vicesindaco Giannantonio Mingozzi e l’attuale, Eugenio Fusignani. Consiglieri comunali della maggioranza e dell’opposizione, come Daniele Perini, Filippo Donati e Alberto Ancarani. E ancora esponenti del mondo della vela, sua grande passione, come Matteo Plazzi. A dimostrare come la professionalità di Lorenzo sia sempre riuscita ad eliminare steccati e preconcetti, per lasciare spazio a rapporti di reciproche fiducia e correttezza. Attorno alle 14 è arrivato anche il prefetto Castrese De Rosa per assistere a una breve cerimonia di saluto, una benedizione, prima che il corteo si avviasse al cimitero per la cremazione.

Chi era presente in quel momento si è stretto attorno alla famiglia, alla compagna Vittoria, ai figli. Poi l’ultimo saluto in silenzio, seguito da un applauso.

Lorenzo Tazzari aveva iniziato la sua carriera giornalistica nel 1975 nella redazione di Pesaro de il Resto del Carlino, quindi era stato nominato responsabile della redazione del Carlino di Forlì. Aveva avviato in seguito collaborazioni con Panorama, L’Espresso e il Mondo, specializzandosi nel giornalismo economico. La politica, l’economia erano le sue passioni lavorative, ma amava profondamente il mare, la vela, i suoi cani. Ed era legatissimo alla famiglia.