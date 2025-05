Lorenzo Tosa presenta alle 21 il libro ’Il treno della memoria’

Lorenzo Tosa sarà questa sera alle 21 in Piazza Umberto I, a Sant’Agata sul Santerno, per presentare ’Il treno della memoria’ (DeAgostini), un libro che racconta un viaggio destinato a cambiare una vita. È il gennaio del 2005 quando un diciottenne del Sud Italia attraversa i cancelli di Auschwitz per la prima volta. Un’esperienza che lascia un segno profondo, trasformando per sempre il modo di guardare al passato e al presente. Un racconto potente sulla memoria, sulla consapevolezza e sulla responsabilità del ricordo. Lo scrittore dialoga con Matteo Rubboli di Vanilla Magazine.

Tosa è giornalista professionista, da anni scrive su alcune delle principali testate italiane di politica, attualità, cronaca, sport; è stato direttore di “Next Quotidiano” e attualmente collabora in Italia con “Style Magazine”, periodico del “Corriere della Sera”, e in Francia con “Radici”.

Esperto di comunicazione politica e social, con circa 740.000 follower e 1,2 milioni di persone raggiunte ogni mese è il secondo giornalista più seguito in Italia. Ingresso gratuito; www.scritturafestival.com