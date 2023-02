L’Oreste con Casadio

Dopo il debutto al Masini di Faenza, questa sera, domani e sabato alle 21, e domenica 5 febbraio, alle 15:30, al Teatro Alighieri di Ravenna, La Stagione dei Teatri ospita ’L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi’, uno spettacolo in cui i disegni di Andrea Bruno scandiscono una storia sull’abbandono e sull’amore negato portata in scena da Claudio Casadio che, proprio pochi giorni fa, ha ricevuto per questo spettacolo il premio nazionale Franco Enriquez 2023-Città di Sirolo XIX^ edizione (che sarà conferito nel mese di agosto) con la seguente motivazione: "L’Oreste è un viaggio sistolico nell’infinito universo mentale che si perde nel finito limite spaziale delle mura del manicomio dell’Osservanza di Imola. Nelle oramai centocinquanta repliche dal suo debutto vince la parola come liberazione, il segno grafico (del Graphic Novel Theatre), come strumento cognitivo che interagisce con il personaggio interpretato da uno stupefacente Casadio. Straordinario attore, ironico, struggente, malinconico, poetico, commovente. Un esempio di teatro civile che tocca il dramma della malattia mentale e di cui dobbiamo ringraziare per il suo sostanziale contributo il drammaturgo Francesco Niccolini e ancora una volta per la sua performance interpretativa Claudio Casadio".

Lo spettacolo nasce da un testo di Francesco Niccolini. Per informazioni: 0544 249244.