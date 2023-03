L’Oreste con Casadio arriva al teatro Rossini

‘L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi’, spettacolo di graphic novel theatre, che vede in scena il celebre attore Claudio Casadio e scritto da Francesco Niccolini, da domani alle 20.30 arriva al teatro Rossini di Lugo dove sono in programma repliche sabato e domenica alla stessa ora (domenica anche alle 16). Co-prodotto da Accademia PerdutaRomagna Teatri e Società per Attori in collaborazione con Lucca Comics&Games (la cui edizione 2021 ha ospitato la ‘Prima Nazionale’), lo spettacolo è diretto da Giuseppe Marini. E vede un solo attore in scena anche se non si tratta di un monologo bensì di un’interazione continua tra teatro e fumetto, con disegni dell’illustratore Andrea Bruno, animato da Imaginarium Creative Studio. A impreziosire lo spettacolo, poi, sono le musiche originali sono di Paolo Coletta.

La storia è quella di Oreste, paziente internato nel manicomio dell’Osservanza a Imola. È stato abbandonato quando era bambino, e da un orfanotrofio a un riformatorio, da un lavoretto a un oltraggio a un pubblico ufficiale, è finito lì dentro perché, semplicemente, in Italia, un tempo andava così. Dopo trent’anni non è ancora uscito: si è specializzato a trovarsi sempre nel posto sbagliato nel momento peggiore.

Biglietti interi da 12 a 25 euro. Per informazioni e prenotazioni ci si può recare al teatro Rossini in piazzale Cavour 17 a Lugo, si può chiamare il numero di telefono fisso 0545.38542 o inviare una mail all’indirizzo [email protected]